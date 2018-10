Harjumaal ronis kanakull suurest näljast läbi võrgu kanaaedikusse

Leidja transportis kulli Tallinnasse ning andis linnu edasi Metsloomaühingu vabatahtlikele, kes ta kullide eksperdi Sibelle Lee juurde toimetasid. Sibelle hinnangul on tegemist emase noorlinnuga, kelle tiivad tunduvad korras olevat. Kuna kanakullid on aga II kategooria looduskaitse all olevad linnud, viiakse ta täna täiendavasse tervisekontrolli Tartusse Maaülikooli loomakliinikusse, kus dr Madis Leivits ta üle vaatab.