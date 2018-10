Loomaarst vastab: kuidas kassi ja koera omavahel lepitada?

«Mul on üheksa-aastane emane kass, kes on kasvanud koos kahe saksa lambakoeraga. Mingeid probleeme pole olnud ja kiisu tunneb ennast hästi ka koera kaisus. Sel talvel võttis minu tütar, kes suurem osa ajast elab teises linnas, endale ka saksa lambakoera. Tütar koos koeraga viibis sageli minu juures. Esiti küll ainult nädalavahetustel, kui suvel oli siin poolteist kuud ja loomulikult oli koer temaga. Minu eakas koer probleemi ei teinud, aga kass trikitab — esimest korda oli kaks nädalat kodust ära, siis oli umbes nädalakese kodus ning kadus uuesti peaaegu viieks nädalaks. Tütre koera enam meil pole ja eile tuli kass koju. Kuidas kassi koeraga lepitada?»

Vastab PetCity Lõunakeskuse loomakliiniku loomaarst Piret Tobias:

Kardan, et antud situatsiooni on raske kuidagi lahendada, kuna nii nagu inimesed suudavad jätta ainult ühe esmamulje, on see ka kahjuks loomade puhul. Antud juhul ei olnud esmamulje kassi jaoks meeldiv ja ju on kassil ikka uue looma ees suur hirm, mis ta kodust eemale ajab. Seni, kuni koer käib ainult külas ja need visiidid kestavad lühikest, aega, on seda probleemi raske lahendada.

Mõningased nipid siiski on, mis võivad anda mingit tulemust. Enne kohtumist oleks hea, kui kiisu oleks saanud tunda uue looma lõhna ilma teda nägemta. Laske tal nuusutada aset, jalutusrihma või midagi, kus on koera lõhn küljes. See rahuldab tema uudishimu. Samal ajal võiks pakkuda ka süüa kassile ilma, et ta koera näeks, kuid koera lõhn peaks olema. Toiduga muudetakse olukord kassi jaoks meeldivamaks ja see vähendab stressi.

Järgmise sammuna võiks lisada ka koera, aga nii, et koer ei oleks vaateväljas, vaid et kassil oleks võimalik teda kuulda. Edasi liikuge juba järgmisesse etappi - kassile peaks võimaldama oma territooriumi, nii et tema koera näeks, aga koer kassi ei näeks. See annab talle võimaluse jälgida koera turvalisest kaugusest samas, kui te talle taas toitu pakute. See tekitab kassile tunde, et asi on tema kontrolli all. See on väga aega ja kannatust nõudev protsess, kuid jõudu teile!