Päevakäpp: soojast kodust varjupaika viidud Saddy ja Garfunkel ootavad ühiselt uut algust

Ennekõike just tõuloomadele ja tõulaadsetele tekitab varjupaik liigselt stressi. Nad ei tule seal toime — eriti veel need loomad, kes on harjunud armastava ning hooliva omanikuga. Stress toob kaasa haigused ja viimaks on loomad suletud ringis.

Saddy (kuueaastane emane) ja Garfunkel (nelja-aastane isane) on nüüd kosumas hoiukodus, kuid unistamas siiski päriskodust, kuhu jäädagi — päriseks ja lõpuni. Mõistagi otsivad need kaks, kes on olnud teineteisele vankumatuks kaljuks nii headel kui halbadel aegadel, ühist kodu.

Kiisuproua Saddy on sõbralik ja väga uudishimulik kiisu, kes on kiibistatud, vaktsineeritud ja steriliseeritud. Garfunkel seevastu valib, kellele läheneb, kuid kui juba sõbraks on saadud, siis selleks ka jäädakse. Temagi on kiibistatud ja vaktsineeritud, kuid kastreerimine tuleks ette võtta looma uuel omanikul siis, kui loom on sisse elanud.