Lummavad ülesvõtted: fotograaf jäädvustas majesteetliku hirve ilu

Ellis, kes tegi pildid Londonis asuvas Richmondi pargis, sõnas, et tema jaoks on varahommikuti pildistamas käimine parim viis aega maha võtta. «Päeval on park hirvi pildistavaid fotograafe täis, kuid mina eelistan vaikseid hetki ning koidu ilu» rääkis Ellis. «See on hobi hingele ja suurepärane võimalus enne päevatöö alustamist aeg veidikeseks maha võtta.»