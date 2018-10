Hea teada: kuidas kassi ja koera vahel sõprussidemeid luua

Koera ja kassi sõbraks saamine on protsess, mis nõuab veidi pühendumust ja kannatust. Õige sotsialiseerimise abil on tulemuseks tugev ja elukestev sõprus ning seetõttu tuleks loomadele esialgu üksteisega harjumiseks aega anda.

Põhiliseks probleemiks ei ole mitte vaenulikkus, vaid instinktide ebasobivus. Kasside esimeseks reaktsiooniks ohuolukorras on põgeneda ning koerad ei suuda vastu panna instinktile põgenejat taga ajada. Kui selline olukord juhtub sinu elutoas, võivad tagajärjed olla katastroofilised. Minutitega kassi ja koera vahel sõprust ei loo, see võib võtta nädalaid.

Omanik peab oma lemmiklooma tundma — kui sa oled oma koera varjupaigast võtnud ja sind on hoiatatud, et kassidega ta läbi ei saa, siis ei aita kodune harjutamine kindlasti, sest varasemalt tekkinud vaenulikkustundest on väga keeruline lahti saada. Kui koeral aga varasemad kokkupuuted kassidega puutuvad, on õnnestumisvõimalus palju suurem.

Koera ja kassi esmakordselt tutvustades vali koht, kust kass saab põgeneda. Kui hiirekuningale tundub, et ta on lõksu aetud, reageerib ta küünte ja hammastega. Seetõttu tuleks loomi esialgu hoida ka eraldi ruumides. Vii koer kassi tuppa ja vastupidi, et nad üksteise lõhna tundma õpiks ja sellega harjuks. Seejärel lase neil üksteisega kohtuda näiteks läbi beebidele mõeldud aia, mis laseb neil üksteist näha ja nuusutada, kuid mitte rünnata. Lõpuks ei jää aga üle muud, kui koer ja kass ühte tuppa kokku lasta. Esialgu kasuta siiski jalutusrihma, et kutsa kontrolli all hoida.