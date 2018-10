Järvamaalt leiti kanade aedikus maganud toonekurepoeg

Kohale jõudes selgus, et tegemist on valge-toonekure pojaga, kes alles loob sulgesid ja suudab korraga lennata maksimaalselt kuus-seitse meetrit. Toonekurg ei olnud eriti koostöövalmis ja tahtis plehku panna kuid Eli ja Õie asjasid linnu osavalt hoovile, kus õnnestuski ta ka kätte saada. Eli sõnul oli kurepoeg kätte võttes ootamatult rahulik ning ei rabelenudki. Lind pandi ettevaatlikult kassidele mõeldud kandekotti pandud ja edasi läks sõit Harjumaa piirkonnajuhi Eino Roosioksa juurde, kus teda ootas ees soe ulualune.

Eino Roosioksa sõnul pole see kurepoeg võimeline sellel aastal rändele minema ning seega peab Metsloomaühing talle pakkuma nii sobiva talvekorteri kui ka toidupoolist noka vahele. Varasematele tegevusaastatele põhinedes ennustavad vabatahtlikud juba praegu ette, et see toonekurg viimaseks ei jää — eelmisel aastal aidati talv üle elada kokku viiel linnul.

Ühe valge-toonekure toiduraha on umbes 45 eurot kuus 45 ning arvestades, et vabastamine on tavaliselt aprillis, kulub ühele toonekurele toidu ostmiseks kuni kevadeni umbes 320 eurot. Muidugi on hoiukodul lisaks muid kulusid nagu aluspanu ja kureaedikute korrashoid. Selleks, et annetuste toel tegutsev Metsloomaühing saaks aidata hättasattunud loomi ja linde, paluvad vabatahtlikud kõigi abi.