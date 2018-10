Elistvere loomapargis saab järgmisest aastast näha hunte

Jõgevamaa külastuskeskuse juht Andri Plato ütles ERR-ile, et huntide osas on läbirääkimised käimas ühe Soome looduspargiga. «Loodame, et jõuame talvel kokkuleppele, siis tuleb vaadata, kuidas nad kohanevad. Mai alguses ja aprilli lõpus saavad külastajad neid ehk juba näha,» rääkis Plato.