Päevakäpp: kelmikas kassilaps Tiiger on päriskodu ootel

Nüüd on pisikesest Tiigrist saanud juba teismeline kelmikas kassitüdruk. Tema õeke on juba mitmendat kuud päriskodus, kuid triibuline Tiigrike ootab ikka veel. Huvitav, miks küll pole kellelegi kassitüdruku vahva triibuline kasukas silma jäänud? Miks pole veel keegi talle külla tulnud, et tema imelise iseloomuga tutvuda? Meie oleme küll kindlad, et kui sina turvakodusse astud, oled sa sellest päikselisest triibikust sekundiga võlutud.