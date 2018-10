Piltuudis: Lõuna prefektuuri uus karvane korravalvur sai oma iseloomuga sobiva nime

Rikky nime saamisloost saladust ei tehtus. Kuna kolmekuune kutsikas on seni peremehe sõnutsi silma paistnud ohtra «trikitamisega» (loe: koerustükkidega), sai talle ka pandud trikitamisega riimuv nimi — Rikky.

Rikky on praeguseks kaasa teinud juba kolm patrullvahetust, harjunud tasapisi öise linnaelu ning politseisõiduki sireeniga. Väike belgia lambakoer on oma ametipostile justkui loodud — Kui Rikky politseitööl parasjagu ei ole ja politseinikud paluvad tal niisama fännide jaoks poseerida, vajuvad ta kõrvad üdini lönti ja nägu läheb õige nukraks. Kui ta aga jälle patrullima saab, muutub meeleolu minuti pealt. Pole kahtlustki, et Rikkyle politsei igapäevaelu inimeste aitamisel väga meeldib