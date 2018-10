Päevakäpp: proua Elsie on maailma suurim paifänn

Elsie senises elus pole just paljut kiita — kui siis vaid ehk seda, et ta autorataste alla ei jäänud. Senise omaniku hoolimatuse tulemusena on proua ka haige.

Pesaleidja hoiuinimene saab pea kõigest aru, aga mitte sellest, et kodukass jäetakse nii hooleta, et tal neerukahjustused tekivad. Nüüd ongi nii, et oma elupäevade lõpuni peab kassiproua sööma eritoitu ning igapäevaselt veidi ravimeid saama. Aga sellest pole hullu — krõbinad on sama hinnaga nagu tavalisedki ning rohud sööb proua meeleldi õige konserviga ära!

Täielikust õnnest ongi hetkel puudu vaid see üks: hooliv oma inimene! Inimene, kel jaguks aega paide jaoks, siis veel korra paide jaoks ja siis veel. Kui Elsie korra juba sülle on saanud, siis edasised minimaalselt 30 minutit on tema jagu. Nurrumiseks. Sõtkumiseks. Sülesolekut nautimiseks.

Kui siis proua aktiivsest sülesolekust väsib, on ta ise tagajalgadel, et oma pea vastu hoiuinimese põske suruda ja lihtsalt tasakesi olla. Soojas ja hoitud. Söödetud ja paitatud. Kaitstud.