Video: Võrumaalt leiti jahmatava peahaavaga kass

Foto kassist tekitas grupiliikmete seas suurt vastukaja ning abi oli kiire tulema. Tänaseks on kass oma kodukohast Rõuge vallast toimetatud Maaülikooli Väikeloomakliinikusse. Kassi koduküla elanike sõnul on loom vähemalt kümme aastat vana ning peahaav on tal olnud paar viimast kuud. Hiirekuningas leidis pelgupaiga ühe majapidamise juures, kuid perekass ta olnud ei ole ning tema toitmisega on seni tegelenud kohalikud vanaprouad.

MTÜ Eesti Kassisõprade Kogukond tegevjuht Katrin Gaver sõnas, et veterinaarid peavad kassi raske peahaava põhjustajaks rebast ning kuigi haav algas põselt ja paranes seal ära, liikus nakkus edasi. Haava armkude on aga kõutsi näonaha niivõrd pingule tõmmanud, et mõjutab ka üht tema silmadest.

Kliinikust anti Kassisõpradele teada, et lisaks peahaavale on kass ka FIV-positiivne ning see võib paranemisaega pikendada. Samas on Happyks ristitud kiisu neerud ja kilpnääre korras ning tema vanuses tänavakassi kohta on see positiivne üllatus. Kui peahaav paraneb, ootab kassi ees järgmine operatsioon — kirurgid peavad tema seljalt pea peale venitama lisanahka. Korda tuleb teha ka Happy suu ja põletikulised kihvad.

Gaver sõnas, et juhtumi peakangelaseks on kahtlemata Maaülikooli veterinaar Martin Karindi, kes magas eile vaid mõned tunnid ja sisuliselt elas kliinikus, et kassil silm peal hoida. «Temasuguseid loomaarste on Eestis imevähe,» kiitis Gaver. «Inimene on enda erialal tark ja samas ka inimlik ja sõbralik.»

Kassisõprade ja veterinaaride töö ei ole veel läbi, sest Happy kodukülas on veel kodutuid kasse, kes tuleb soovimatute järglaste vältimiseks kastreerida ja steriliseerida. «Proovime koos annetajatega aidata see olukord lahendada,» oli Gaver teotahteline. «Meie poolt on olemas valmidus aidata, nüüd on vaja vaid toetusi, et projekt ette võtta.»

Kui soovid kaasa aidata Happy ravile ja tema neljajalgsete kaaslaste operatsioonidele, saad Kassisõpru toetada pangaülekandega:

