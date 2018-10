Mustad kassid kaotavad populaarsust, sest pole piisavalt instageenilised

Sotsiaalmeediaspetsialist Helene Vetik peab kodus kassi, kes oli samuti oma ebastandardse välimuse tõttu pikalt varjupaigas, vahendab ERR saadet «Terevisioon». Vetik tõdes, et mõistab probleemi, miks musti kasse on keerulisem pildile saada. Vetiku sõnul ei ole mõtet kassi kodustades lähtuda karva värvist. «Ma arvan, et inimesed, kes tahavad endale kassi võtta varjupaigast, võiksid olla veidi isetumad,» lausus ta.

Sel aastal toimub juba viiendat korda musta kassi kuu, mille raames saab musta värvi kassi Varjupaikade MTÜ käest loovutustasuta. «Väike must — see on klassika ja alati moes. Miks siis mustad kassid varjupaikadesse teistest kauemaks kipuvad jääma? Kas tegu on ikka nõiakassiga? Vaadates nõiasaadete populaarsust meie teleekraanidel, siis sel aastal oleme lootusrikkad, et paljud kassitahtjad soovivad enda kõrvale just veidike salapära ja maagiat,» sõnas Varjupaikade MTÜ projektijuht Anneli Matsi.