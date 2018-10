Päevakäpp: tänaval kasvanud Manuela oskab hinnata inimeste lähedust

Selle asemel, et tulla inimest ise tervitama, ootab ta vaikselt diivanil lootuses, et inimene tuleb ise tema juurde sõprust sobitama. Uskuge, diivani pehmust, toa soojust ja inimese armastust oskab Manuela väga hästi hinnata, sest ta on mitmeid aastaid elanud tänaval. Kassiabi andmetel elas ta vähemalt kolm aastat Klooga raudteejaamas — seal üritas ta külmal betoonpingil päikese käes sooja saada, trotsis krõbedat külma ja ootas oma inimest.

Kui usud, et just sina võiksid pakkuda Manuelale hoolt ja kindlustunnet, siis tea, et ta ootab sind väga. Ootab sind, et olla su kõrval nii heas kui halvas. Nüüd tead sina tema lugu ning usu, ka tema oskab sinu armastust hinnata. Manuelaga kohtumiseks kirjuta MTÜ Kassiabile Facebooki või meiliaadressile kodu@kassiabi.ee.