Päeva armsaim video: väikesed pandapojad harjutasid roomamist

Üks pandapoegadest sai nimeks Tingzai. Tema ema Tingting sündis Sichuanis, kuid transporditi Guangzhousse 2008. aastal enne Wenchuani maavärinat. Seni on Tingzai ülekaaluka osa päevast magades veetnud, kuid tema jäsemed on nüüdseks piisavalt tugevad, et panda pontsakat keha liigutada ja Tingzai kasutab oma vastleitud oskust võimete piires hoolega ära.