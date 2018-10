Loomaarst vastab: miks koer õues käimist kardab?

«Minu koer on seitsmeaastane koer on alati kartlik olnud, aga nüüd on asi päris hull. Kolisin kaheksa kuud tagasi korterisse, varem elasin oma majas. Koer kohanes hästi, käisime iga päev kolm korda jalutamas ja polnud mingit probleemi. Aga nüüd ei taha koer üldse õue minna, pean teda vägisi vinnama ja mõnikord õue ei saagi, sest koer tõmbab traksid üle pea ära. Ta kardab igasuguseid hääli ja mürinaid, näiteks mootorattad, autod. Kas asi võib olla terviseprobleemis?»

Vastab PetCity Rannamõisa loomakliiniku loomaarst Gerlin Järvela:

Tundub, et midagi on juhtunud, mis järsult sellise reaktsiooni põhjustanud on. Ehk on ta millegi peale kõvasti ehmatanud ja nüüd ongi hirm õue minna. Kindlasti ei aita kaasa koerale järgi andmine ja õueskäigu vältimine. Teie koer on õppinud ära, et piisava vastuseisu korral ei peagi ta õue minema. Pigem soovitaks leida rihm või traksid, mida ta ise eemaldada ei saa ja ikka vaikselt harjutada õues olemist.

Kui on võimalik, siis tuleks minna uude kohta, millega koeral ei seostu midagi halba. Samuti võib tea meelitada maiustega, et tekitada positiivset tunnet ja seost õues olekuga. Mure on kindlasti suur, aga kahjuks ei lähe see ise ajaga ära. Lisaks adaptili rahustavale rihmale võib proovida ja mõnda muud preparaati, mis peaks koera rahulikumaks tegema. Neid soovitaks kindlasti soetada loomakliinikust ja nende andmisel tuleb olla samuti järjepidev.

Paari päevaga veel imet ei juhtu, kuid lõpuks peaksite muutust nägema. Mõni koer ei taha jalutama minna, kuna see on talle valulik, aga teie murest ma seda välja ei loe. Kui peaksite nägema midagi, mis valule viitab, siis soovitaksin ikka igaks juhuks minna ja lasta koer kliinikus üle vaadata.