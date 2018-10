Galápagose saartel pandi toime massiline kilpkonnarööv

Galápagose saared on tuntud oma rikkaliku ja unikaalse elustiku poolest ning need tõmbavad igal aastal ligi tuhandeid turiste. Saartel elutsevad haruldased loomaliigid on aga sihtmärgiks illegaalsetele äritsejatele. «Tegu oli ettekavatsetud rööviga,» sõnas kohalik poliitik Washington Paredes uudisteagentuurile AFP. «Kõik 123 kilpkonna võeti ühe korraga kaasa.»