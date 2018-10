Video: vaata, kuidas on sirgunud traagilises rongiõnnetuses ema kaotanud luigepojad

Roosioksa sõnul ei olnud luigepoegade kasvatamine kerge ülesanne, sest linnud vajasid palju sooja ning nende söötmine on omaette kunst. Loomapäästjal oli tükk tegemist, et leida sobiv meetod, mille abil ta luigetibud lõpuks sööma sai.

Luiged vajavad aga veekogu ning Roosioksal seda pakkuda polnud. Seega transporditi kuus sulelist peagi uude hoiukohta, Alaveski loomapargi suurde tiiki. Seal on linnud loomupärases keskkonnas kus on palju rohkem ruumi ujumiseks. Tänaseks on luigepojad juba päris suured ning kasvatavad lennusulgi.