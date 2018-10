Päevakäpp: varjupaika tagasi toodud Smuuti on langenud kurbuse küüsi

Smuuti on iseloomult väga sõbralik, mänguhimuline, lõbus, paisid armastav kaisukass. On imearmas, kuidas ta puksib oma väikse peaga, et saada rohkem paisid või musi, sealjuures oskab ta ka omaette olla. Smuuti saab hästi läbi teiste kassidega ja on harjunud lastega.