Aita abivajajat: 14 aastat tänaval veetnud kassihärra Villet vaevab piinav põletik

Kass on küll armastavas kodus, ent sellegipoolest Kassisõprade Kogukonna «Seenioride Klubi» liige ning MTÜ katab kõik tema raviarved. ​Klubisse kuuluvad raske minevikuga vähemalt kümne aasta vanused kassid, kes on päästetud viimasest süstist — MTÜ eestvedajad leiavad, et ka vanad loomad väärivad abi ning meie ühiskonna suhtumine, et seenioreid pole vaja, peab kaduma.

Tubli Ville on kindlameelselt läbi teinud kõik vajalikud protseduurid, kuid nüüd kimbutab nüüdseks 16-aastast vanahärrat põletik suu ühes pooles, sahin kopsudes ja ühe silma tumenemine. Kassisõbrad tahavad Ville nüüd viia Maaülikooli väikeloomakliinikusse, et tema kolm häda ühe narkoosi all ravi saaks.

Vaja on aga maksta ka kliinikuarved. Ville on väga tänulik iga euro eest ja paneb inimestele südamele, et ka vanad loomad on tänulikud, kui neil on kodu ja kindel pere ja et nad on hoitud ja armastatud. Kui sina leiad, et Ville peaks oma elu ilma valu ja vaevata veeta saama, on kõige parem viis aitamiseks toetada Kassisõprade «seeniorite klubi.» Seda saab teha pangaülekandega: