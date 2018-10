Loomaarst vastab: kuidas võõraid koeri omavahel tutvustada?

Seega kohtuge kusagil mujal — eriti hea, kui tegu on mõlemale koerale võõra kohaga. Näiteks minge kõik koos metsa jalutama, aga ärge laske koeri otseselt kokku, vaid jalutate nii, et koerad on mõlemad oma omaniku kõrval. Las nad harjuvad teineteise olemasoluga ja samas uurivad ümbrust, et tähelepanu ei oleks ainult üksteisel. Oluline on ka see, et omanikud ise rahulikuks jääks ja võtaks olukorda loomulikult, sest koerad tunnetavad meie ärevust.