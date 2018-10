Eesti politsei ridadega ühineb kaks rosinasilmset korravalvurit

Vennad Wax ja Wart on pärit Slovakkiast ning tegu on ääretult energiliste ja hakkajate kutsikatega. Veel enne, kui koerad tööle hakkavad, peavad nad koos oma paarimeestega korralikult treenima, et neile tulevikus igati abiks olla. Vennaksed aga kokku ei jää — üks neist hakkab tööle Põhja ja teine Lõuna prefektuuris.