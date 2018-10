Päevakäpp: triibikupere vajab külmade ilmade eest kiiresti hoiukodu

Ühe vanatädi hoovi on ennast sisse seadnud kassiema koos nelja kevadise pojaga. Südamlik naine otsis omal käel ühele kassipojale kodu, kuid teiste kasside aitamisega on ta jännis. Tema südamevalu külmetavate kasside pärast suureneb iga päevaga, sest enam ei paku sooja ka kasvuhoone, kus kassid pesitsevad.

Igal hommikul näeb ta ukse ees käpalt käpale tammuvaid kassikesi, kes ootavad päästmist. Vanatädi on murtud — temal endal juba on kolm tänavalt päästetud kassikest ning seitse oleks selgelt liig. Kes küll aitaks neid armsaid triibikuid, kes on abi otsima tulnud?