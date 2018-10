Põhja-Tallinna vanem sai loomade aitamise eest preemia

Tegemist on söakuse tunnustusega silmapaistvale ametiisikule, kellega Varjupaikade MTÜl on olnud õnn viimase aasta jooksul koostööd teha. Preemia andsid üle Varjupaikade MTÜ üldjuht Triinu Priks ning Tallinna loomade varjupaiga töötajad koos kodu ootavate koerte Nuudli ja Daisyga, kelle üllatusvisiit linnaosavalitsusse põhjustas palju elevust. Koos tänusõnadega anti üle kunstnik Kristi Markovi sõbralik šarž preemia saajast.

«Võtan seda tunnustusena kõigile, kes osalesid suvel «Ole sõber» kampaanias,» sõnas Raimond Kaljulaid. «Mind rõõmustab see, et loomade õiguste kaitse ning varjupaiga tegevust mõistetakse ja toetatakse. Olen väga üllatunud ja tänulik, et mind tunnustati. Tänan väga, et meie tööd Põhja-Tallinnas on märgatud.»