Huvitav teada: miks koer enne häda tegemist pikalt õiget kohta valib?

Koerte müstilist kakamisrituaali on püütud korduvalt seletada. Muuhulgas arvatakse, et ühe koha peal tammumine aitab rohulibled maadligi pressida ja niiviisi vältida seda, et väljaheited neisse kinni jäävad ja vastu koera karvu lähevad. Samuti on uurijad pakkunud, et enne häda tegemist tiirutamine aitab koeral kindlaks teha, et läheduses ei ole kedagi, kes teda asjatamise hetkel rünnata võib.