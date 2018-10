Pliiatsid pihku! Aasta looma luulekonkurss ootab taas osalejaid

«Eelmisel kahel aastal on luulekonkurssi raames kirjutatud väga palju vahvaid kirjatükke ning kahtlemata väärib neid ka tänavune aasta loom ilves,» rääkis luulevõistlusest aasta looma toimkonna liige Helen Arusoo. «Konkursiga tahame ärgitada lapsi ja noori oma loodusteaduslikke teadmisi siduma kirjanduslike oskustega, julgustades neid vajadusel tegema vajalikku uurimistööd mõlemas vallas.»

Konkursile esitatavate tööde puhul hinnatakse nii loomingulist lähenemist vormi, ülesehituse, sõnakasutuse jms osas, kuid samavõrd tähtsana ka sisu tõepärasust. «Kirjutajad peaksid oma töödes lähtuma rohkem ja vähem tuntud aspektidest ilvese elu kohta ning vajadusel tegema ka uurimistööd,» ütles Arusoo. «See muidugi ei tähenda seda, et me ootame ainult emotsioonituid teadusteksti-laadseid kirjutisi – väikesed vimkad ja huumor on teretulnud.».