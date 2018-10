Päevakäpp: rohesilmse Alice'i pikk ootus on kestnud kaks aastat

Turvakodusse jõudes oli näha, et Alice'il ei olnud kunagi varem inimestega häid kogemusi olnud, rääkimata päris oma kodust. Ta oli väga arglik ning peitis end pigem sügavale-sügavale tekkide alla. Vabatahtlike hellituste abiga on Alice iga päevaga aina enam arenenud — ta on õppinud mängima, ta tunneb huvi inimeste tegemiste vastu ning mis kõige olulisem, talle meeldivad üle kõige teised kassid.