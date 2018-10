Video: Lõuna-Aafrikas nägid ilmavalgust maailma esimesed kunstliku viljastamise teel sündinud lõvid

Läbimurre annab hoogu juurde säilitusprogrammidele ning uurijad on positiivsed, et tegu on suure sammuga lõvipopulatsiooni päästmise suunas. Lõvid on 26 Aafrika riigis välja surnud ning nende arvukus on viimase kahekümne aasta jooksul kahanenud 43 protsendi võrra. See aga tähendab, et lõvikarjad on killustunud ning toonud endaga kaasa suguluses olevate lõvide paaritumise, mis populatsiooni tervisele kaasa ei aita.