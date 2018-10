Kurb päev loomakaitses: raskelt haige Tartumaa koera jaoks saabus abi liiga hilja

Kuigi Loomapäästegrupi peamine eesmärk on tegeleda loomadega, kes on sattunud liiklusõnnetuste ohvriteks, ei saanud nad hädasolijale ära öelda. Koer toimetati kibekiirelt Tartu Maaülikooli kliinikusse, kus ülimalt raskes seisukorras patsiendi tulekuks juba valmis oldi.

«Varsti tuli taas kõne ja sedapuhku pidin tõdema, et jäime oma abiga väga hiljaks,» kirjutas MTÜ Loomapäästegrupp juhatuse liige ja loomaaktivist Heiki Valner oma blogis . Veterinaarid olid valmis küll koera ravile võtma, kuid nentisid, et paranemisprognoos oli pea olematu ning koera elu jõudnud lõpusirgele.

Loomakaitsjaid hoiatati aga, et koera vanasse koju tagasi viia ei tohi. «See koer ei tohi mitte mingil juhul selle peremehe juurde tagasi minna,» kordas Valner arsti sõnu. «Talle on neli korda kliinikuaeg kinni pandud, aga kohale ei mindud. Me oleme selle vaese looma saatusega kursis, aga ei tohi kommenteerida.»