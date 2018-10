Tallinnas alustas tegevust uus ööpäevaringne loomade kiirabiteenus

«PetCity Rannamõisa loomakliinik on tegutsenud pea kaks aastat, selle aja jooksul oleme väga palju aidanud lemmikloomi ka ööpäevaringselt,» sõnas PetCity loomakliiniku tegevjuht dr. Jürgen Mitt. «Kuna õnnetused ja tervisehädad ei hüüa tulles, vaid sätivad end tihti just öisele ajale või nädalavahetuse hilisõhtuks, otsustasime lemmiklooma kiirabiteenust nüüdsest pakkuda ööpäevaringselt.»

Mitt lisas, et kiirabiteenust osutatakse Tallinnas aadressil Rannamõisa 8 ning kliinik on avatud kõikidel nädalapäevadel ja 24 tundi ööpäevas ehk ka nädalavahetustel ja riigipühadel. Mitt soovitas ka lemmikloomaomanikel salvestada oma telefoni PetCity kiirabi telefoninumber, milleks on 15222 — nii ei ole mure korral vaja seda otsima hakata.