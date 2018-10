Eestlased annetasid hoolimatu juhi alla aetud koera raviks hiiglasliku toetussumma

Reksi lugu inimesi külmaks ei jätnud — 576 toetajat annetas koerakese raviks kokku veidi enam kui 8400 eurot. Iga toetus on olnud hädavajalik, sest juba praegu on Reksi kliinikuarve kerkinud 3500 euroni ning osa rahast läks koera saatusekaaslaste võlgade katteks: kinni maksti paari metskitse, üheksa linnu, kahe jänese, kahe kassi ja kolme siili arved. Annetusi tuli ka mujalt riikidest nagu Norra ja Austria. Viimasest saabus kampaania suurim ühekordne toetussumma 500 eurot.

Loomaarst Valdeko Paavel nentis, et kuigi veel praegu on palju asju, mis võivad valesti minna, andis kliinikumeeskond Reksile üheskoos parimad võimalikud tingimused paranemiseks. Reks ise on aga tõeline võitleja — vaatamata kokkulapitud vaagnaluule ja kaela ümber pandud koonusele on koer rõõmsameelne, tahab väga ringi kõndida ja tähelepanu saada ning kui tervis korras, jääb innukalt uut kodu ootama.