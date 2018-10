Video: Tallinna Loomaaias kasvas üles viis hispaania verd naaritsapoega

Euroopa naaritsa tehispopulatsioonid on jagatud ida ja lääne asurkonnaks ning loomade paljundamist koordineeritakse vastavalt Eestis ja Hispaanias. Kahe populatsiooni isendeid on seni hoitud eraldi, kuid tulevikus on geneetilise mitmekesisuse suurendamise eesmärgil plaanis kaks eraldiseisnud asurkonda ühendada. Sellest tulenevalt oli loomade vahetamise eesmärgiks välja selgitada, kas kahe erineva populatsiooni isendid on võimelised omavahel järglasi saama.