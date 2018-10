Ettevõtlik soomlanna avas Saaremaal kasside turvakodu

«Suur töö on ära tehtud ja meie turvakodu lõpuks avatud,» tõdes Tuula Pennanen Saarte Häälele. Eile tõi Pennanen Tornimäe lähedalt esimese hoolealuse — emase kassi, kes on kavas steriliseerida. «Tema kahekuune poeg jäi veel sinna, aga usun, et juba homme (täna) saavad nad Nurrunurgas kokku,» ütles Pennanen.