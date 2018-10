Imearmas video: vaata, milline näeb punane panda välja oma esimestel elukuudel

Lily nimeks saanud pandapoeg on oma elu seni veetnud vaid pesakastis ning tema toimetustest annab aimu kasti paigutatud kaamera. Ka Lily sündi nähti just tänu kaamerale, sest punased pandad on oma poegade suhtest väga kaitsvad ning ei lase neil tükk aega ilma uudistada.