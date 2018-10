Loomaarst vastab: kuidas koera kehakaal kontrolli all hoida?

«Mul on neljakuune siberi husky kutsikas. Hiljuti käisid välismaal elavad pereliikmed külas. Kas kutsikas võib stressist üle süüa (süüa rohkem, kui ette on nähtud). Kuidas ülesöömist vältida ning kas ta võib lõhki minna, kui rohkem sööb?»

Vastab PetCity Lõunakeskuse loomakliiniku loomaarst Piret Tobias:

Kindlasti ei tohi koera üle sööta. Väide, et söödame kutsikale kasvades isu, et ta täiskasvanuna sööks vähem on väga vale. Tasakaalustatud ja õiges koguses toit on kutsikale väga tähtis. Ülesöödetud kutsikal on suur risk muutuda ülekaaluliseks, mis aga omakorda võib tekitada erinevaid tervisehädasid, alates liigesteprobleemidest ja põieprobleemidest ning lõpetades kõrge vererõhu, südame ja hingamisteede probleemidega.

See, et koer oleks õiges kaalus, on omaniku teha. Neljakuune kutsikas võiks süüa saada kolm korda päevas (päeva norm tuleks jagada kolmeks). Pooleaastane võiks saada kaks korda päevas ja aastaselt piisab koerale korra päevas toidu saamisest. Magu nii lihtsalt ei rebene, kuid väga tõsiseid tervisehädasid (isegi selliseid, mis vajavad kirurgilist sekkumist) võib ülesöömine põhjustada küll.

Muidugi on ka haigusi, mis põhjustavad ülekaalu, kuid see tuleks siis juba koostöös loomaarstiga lahendada ja leida just teie lemmikule sobiv ravim ja suure tõenäosusega ka spetsiaalne ravitoit.