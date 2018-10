Väike must on klassika: Oktoobris saab musta kassi varjupaikadest loovutustasuta

«Väike must — see on klassika ja alati moes. Miks siis mustad kassid varjupaikadesse teistest kauemaks kipuvad jääma? Kas tegu on ikka nõiakassiga? Vaadates nõiasaadete populaarsust meie teleekraanidel, siis sel aastal oleme lootusrikkad, et paljud kassitahtjad soovivad enda kõrvale just veidike salapära ja maagiat,» sõnas Varjupaikade MTÜ projektijuht Anneli Matsi. «Ei ole midagi kaunimat, kui läikiv-siidine must karv ning selle sees kaks säravat smaragdrohelist või merevaigukarva kalliskivi. Mustad kassid on seda väärt, et lubada endale sellist luksust.»