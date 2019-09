Loomaarst vastab: kas eakat koera tasub vaktsineerida?

Kindlasti tuleks koera vaktsineerida, sest vaktsiin on oluline olenemata vanusest. Vanem koer võib haigustele olla märksa vastuvõtlikum ja kui mõni haigus külge hakkab, on vanal organismil selle vastu võitlemine raskem. Siinkohal on heaks näiteks leptospiroos, mille vastu koeri laialdaselt vaktsineeritakse. Selle haiguse võib iga koer sügiseti õuest üles korjata.