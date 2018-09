Loomakaitsjate hädapalve: aita noortel siilidel talv üle elada

«Soomes, Turu piirkonnas on siilid välja suremas,» kirjutas TESY oma veebilehel. «Pehmete talvete tõttu ärkavad siilid talveunest liiga vara või keset talve ning liiklus ja vähene sobivate elupaikade arv on siilide arvukust aasta aastalt vähendanud. Külm ja vihmane suvi või ka väga kuum ja kuiv suvi, nagu seekordne oli, on tinginud selle, et osa siilipoegi on veel väga väikesed.»