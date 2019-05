Loomaarst vastab: kas liiga soe elamine võib väikeloomale ohtlik olla?

«Meie pere lemmikloom on kolmekuune kääbusküülik. Kas soojad ilmad võivad tema käitumist mõjutada? Ühel õhtul oli kõik hästi, sõi ja kepsles kuid hommikul ei jooksnud ega tahtnud maiust, istus ühe koha peal. Kui elamine on liiga soe, kas loomal on oht kuumarabandusele?»

Kindlasti on kuumade ilmadega oht, et loomadel on liiga palav. Alati peab olema kindel, et loomal on koht, kuhu otsese päikese käest varjuda ning alati peab tal olema juurdepääs joogiveele.