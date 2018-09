Aita lind koju: Harjumaal ootab omanikku kaeluspapagoi

Tark lind hakkas ühe Alliku pere juures süüa küsimas käima. Lõpuks tekkis pererahval aga mure linnu heaolu pärast ning talle ehitati ajutine puur, et suleline kasside küüsi ei satuks. Linnu peremeest on läbi sotsiaalmeedia otsitud, kuid kuulutustele ei ole seni keegi vastanud.

Tegu on emase india sinise kaeluspapagoiga. Kui sina tead, kellel selline lemmik kaduma on läinud või oled linnu omanik, võta leidjatega ühendust numbril 5224560.

Kaeluspapagoid on intelligentsed paharetid — ei ole ebatavaline, et need linnud suudavad ise puuriuksi avada ja pääsevad nii põgenema. Suurbritannias on kaeluspapagoid saanud harjumuspärasteks pargielanikeks ning neid kohtab isegi Šotimaa põhjaosas, samal laiuskraadil Võruga.