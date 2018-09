Päevakäpp: pisike Rulle on krutskeid täis, kuid ääretult armas

Sulle meeldivad pisikesed udupehmed kassilapsed? Mõistad vastutust, mis kaasneb ühe väikese hinge eest hoolitsemisega? Lubad, et oled mõistev, kui vaibad kortsu joostakse, veidikene kardinates turnitakse ning diivani alt tolmurulle välja tuuakse? Lubad armastada oma uut pereliiget pisikese kassipojana, aga ka juba vanemas eas, kui ta erilist hoolt ja tähelepanu vajab? Kui vastasid kõigele jaatavalt, siis on suur tõenäosus, et Rulle otsib just sind,