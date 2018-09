Huvitav teada: millised loomaliigid on maailmas ohustatuimad?

Põhja laimokk-ninasarvikuid on nüüd järgi vaid kaks, kuid isaste isendite puudumise tõttu ei ole järeltulijate saamine võimalik. Alamliigi ainus võimalus ellu jääda on kunstliku viljastamise kasutamine, mille abil teadlased populatsiooni kasvatada loodavad.

Ka üks maailma haruldasemaid vaalalisi, california pringel, on väljasuremise äärel. Pringleid ei ole kunagi meelega kütitud, kuid nad on massiliselt hukkunud illegaalsetesse kalavõrkudesse kinni jäämise tõttu. 1997. aastal hinnati liigi arvukuseks 567 isendit, ent nüüdseks on see arv kahanenud umbes tosinani ning arvatakse, et enne kümnendi lõppu sureb liik välja.