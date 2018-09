Järve ületanud põder uppus pildistavate pealtvaatajate tõttu

New Yorgi ja Vermonti osariikide vahel paiknevat Champlaini järve ületama asunud põtra märkasid turistid ja matkajad, kes järvekaldale kogunesid ja looma pildistama hakkasid. Põder jõudis Vermonti metsnike sõnul küll hetkeks kuivale maale, kuid läks lähenevate pealtvaatajate hirmus tagasi vette ning uppus väsimusest.

Keskkonnakaitseinspektor Robert Currier nentis, et metsloomadele ligi tikkumine ei tohiks kellegi arust hea mõte olla ning pigem tuleks neist eemale hoida. «Kui põder tunneb end ohustatuna, võib ta inimest kõhklemata rünnata,» hoiatas Currier. «See loom pöördus tagasi vette, kuid me ei tahaks, et selline vahejuhtum korduks ja inimohvriga lõppeks.»