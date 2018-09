Päevakäpp: Robertast on kahe aastaga saanud imeline paifänn

Nüüdseks on turvakodus elatud juba pikad 14 kuud ning vahepealse ajaga on väga palju muutunud.

Kõige suurem muutus on muidugi see, et Robertast on saanud pehmeid paitusi nuruv karvapall. Ei ole üldse haruldane, kui see roheliste silmadega lumekakku meenutav kassitups inimese külje alla siblib ja siis nõudval ilmel pehmeid paitusi ootama jääb. Pehmed paid meeldivad Robertale lausa nii väga, et paitusi nautides surutakse oma pea tugevalt inimese peopessa ning hõõrutakse heakskiitu näidates oma peakest paitava käe vastu.