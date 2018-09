Loomapäästjate masendav leid: Laitse koduhoovist avastati ohjeldamatult paljunev kassikoloonia

Katkise kõriga kassipoja elutahe on päästjate sõnul olnud imetlusväärne — ta hakkas hoiukodus isukalt sööma, vaatamata sellele, et läkastas tihti ning tema nina oli tatine. Kassipoega ohustas ka lämbumisoht, ta hingas valesti ja see tekitas üleliigseid kõhugaase. Opereerida teda aga koheselt ei saanud, sest veterinaari otsus oli loomal enne kosuda lasta.

Tänu ravile on kassipoeg läbi teinud tubli taastumise, hingab korisemise asemel vaikse nohinaga ja aeg-ajalt neelatades. Kuivade ilmadega on ka tema nina puhas, kuid õhuniiskuse suurenedes muutub hingamine taas raskeks. Katkine kõri on tekkinud arvatavasti sellest, et teda on üritatud puua, aga ta on silmusest välja rabelenud.

Kassisõprade Kogukond päästis Laitsest kokku viis kassilast ning MTÜ juhatuse liikme Katrin Gaveri sõnul on tegu on nende ajaloo kõige võikama leiuga. Üksi elava meesterahva koduhoovis toimub kasside ohjeldamatu paljunemine ning osad pojad on juba sündides pimedad või poolpimedad. Meesterahvaga pole aga seni ühendust saadud ning päästjad peavad proovima muid võimalusi, et kassid kätte saada.

MTÜ hoole alla jõudnud viiest kassipojast kõige nõrgem, mõlemast silmast pime kassipoeg, suri kliinikus. Ülejäänud neli võitlevad aga oma elude eest ja ootavad ravi. Kõige esimesena lähebki operatsioonile katkise kõriga kassitüdruk. Kui operatsioon õnnestub, saab ta tulevikus elada täiesti tavalist terve kassi elu.

Kui ka sina soovid kassipoegade ravile kaasa aidata, saad seda teha pangaülekandega:

Eesti Kassisõprade Kogukond MTÜ

Swedbank EE442200221066745638

