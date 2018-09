Päevakäpp: tagasihoidlik Lilith püüab üle saada suurest hirmust

See meeletult suur hirm, mis Lilithi silmist peegeldub, näitab meile, et tal pole kunagi olnud oma kodu ega inimest. Lilith ootab kedagi, kes võtaks ta vastu oma koju ja südamesse. Kes oleks kannatlik ja annaks talle aega, et esialgu lihtsalt koju sisse elada ning seejärel järjepidavalt maiuste ja sulepulgaga ta usalduse võidaks. Lilith on südames hea kass, ta lihtsalt väga kardab. Ja hirmul on suured silmad ning kiired jalad.