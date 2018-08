Päevakäpp: vali Elviira ja su kodu on kohe mõnusam

Kas oled kohanud kassi, kes inimese sõna kuulab? See ei ole kassidel just kõige tugevam pool. Elviira on üllatavalt kuulekas pereliige, kes jookseb kutse peale vaatama, mida temalt soovitakse ja peatub kohe, kui keelad teda. Ta otsib ise inimese lähedust ja armastab vähemalt ühe käpa magades inimese peale asetada.

Vaatamata sellele, et ta leiti tänavalt, reedavad korralikud kombed, et tegemist on endise kodukassiga. Toidu osas ta pirtsakas ei ole, liivakastis käib korralikult ja võõraid inimesi ei pelga üldse. Samas valib ta perekonnas endale ühe lemmiku, kellele täielikult alluda. Teistega lepib hästi, kuid võib neid vahel lihtsalt ignoreerida. Seega kamandada saab teda vaid üks inimene, kuid mängima on nõus kõigiga, kes seda vähegi teha viitsivad.

Lemmikkoht on proual kratsipuu ja kõige kõrgem kapp, kuhu ronida annab. Mis aga teeb Elviira eriti armsaks, on tema armas näoke heleroheliste silmadega ja kiisupojalik näugumine, kui ta inimesega suhtleb. Elviiraga saad omale kaks ühes: korraliku, täiskasvanulikult käituva, ent kassipojaliku perelemmiku. Ta on tõsiselt armas olevus ja kogu hoiukodu pere on temast vaimustuses.