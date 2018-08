Galerii: Kalamajas kogunesid Eesti populaarseimad neljajalgsed sotsiaalmeediastaarid

Purina Eesti turundusjuht Kadi Laur avaldas heameelt, et uue brändi turule toomine võimaldas korraldada heategevusliku ürituse, millest said kasu just need neljajalgsed, kes seda kõige enam vajavad. «Usun, et Eestis pole kunagi varem toimunud sellist punase vaiba üritust, kus kutsutud VIPid on neljajalgsed. Meil on igal juhul väga hea meel, et saime avalikkusele lähemalt tutvustada ägedaid Eesti koeri ja nende omanikke,» lisas Laur.