Tallinna linnavarakomisjoni liige sattus koerarünnaku ohvriks ning sai looma peremehelt rusikalöögi rindu

«Õnnetus, mis hüüdis tulles,» võttis Trei vahejuhtumi tabavalt kokku. «Koera ja tema omanikuga on olnud probleeme aastaid. Viimane rünnak leidis aset augusti alguses ja sedalaadi ründamisi on siin iga suvi, kuna koera omanik ei suvatse oma agressiivset koera alati aias kinni hoida.» Loomast oli korduvalt erinevate naabrite poolt Harku valda teavitatud, kuid vestlused koeraomanikuga olid tulutud.

Linnast suvilasse tagasi jõudes selgus, et naaber oli vahepeal koju naasnud ja kohal olid ka politseinikud, kes mehe ja tema koera endaga kaasa võtsid. Trei nentis aga, et tegelikult on olukorra ja oma peremehe ohver ka koer — kui inimene on verbaalselt ja füüsiliselt agressiivne naabrite või ehk ka oma pereliikmete suhtes, siis koer ja tema käitumine vaid peegeldab kodust olukorda.