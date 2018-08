Päevakäpp: Narva tänavatelt pärit Milly hakkab tasapisi inimesi usaldama

Millyle meeldib ka sõrme pealt konservi limpsida ja kanafileega maiustada. Need paitamise ja sõrmelt konservi limpsimise hetked on nii erilised, et Milly paneb inimese südame armastusest särisema. Milly sooviks väga, et tal oleks päris oma inimene, kelle südamesse igaveseks pugeda.