Uus-Meremaa küla tahab keelustada kasside pidamise lemmikloomadena

Omavalitsuse liige Ali Meade nentis, et kui otsus läbi läheks, oleks see piirkonna elusloodusele ääretult kasulik, kuid kõik kogukonnaliikmed ei ole mõttega päri. Külaelanik Nico Jarvis ütles väljaandele Otago Daily Times, et tema jaoks on võimukandjate plaan šokeeriv ning kassid on ainus võimalus hoida näriliste arvukus kontrolli all.